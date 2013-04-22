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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 22日 星期一 11:54 BJT

西甲--马竞胜塞维利亚 落后皇马3分

周日西甲联赛第32轮马德里竞技客场1-0小胜塞维利亚，法尔考在第76分钟打入本场比赛唯一进球，将个人本赛季进球数改写为25粒。马竞落后皇马3分，仍有机会反超后者升至第二。在周六的比赛中，巴萨主场1-0击败莱万特，皇马3-1胜皇家贝蒂斯。西甲马德里德比将于本周末打响。路透

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