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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 26日 星期一 10:32 BJT

马竞宣布新主帅西蒙尼上任

西甲俱乐部马德里竞技宣布前阿根廷队长西蒙尼出任新主帅，接替遭遇解雇的曼萨诺。现年42岁的西蒙尼上周二选择辞去阿根廷劲旅竞技队主帅，接受马竞聘请，合同自现在起至下一个赛季。周一西蒙尼将抵达西班牙首都马德里，周二在卡尔德隆球场正式亮相。路透

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