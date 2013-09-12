版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 9月 12日 星期四 17:17 BJT

贝尔首次加入皇马训练

天价转会的贝尔周三开始首次和皇家马德里新队友一起合练。皇马周六将在西甲客场挑战比利亚雷亚尔，这位威尔士边锋有望首次身披皇马战袍出赛。贝尔稍早以1亿欧元身价从托特纳姆热刺转投皇马。皇马公布了葡萄牙前锋C罗与贝尔相互致意的图片。图为贝尔周三代表威尔士参赛的图片。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐