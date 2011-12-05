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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 17:55 BJT

巴萨5-0大胜莱万特

周六在西甲一役中，卫冕冠军巴塞罗那坐镇诺坎普主场迎战黑马莱万特，赛中法布雷加斯梅开二度，昆卡、桑切斯和梅西亦分别进球，巴萨最终5-0大胜莱万特，积34分，落後领头羊皇马3分。下周末皇马与巴萨将上演西班牙国家德比大战。路透

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