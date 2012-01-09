版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:03 BJT

巴萨1-1平西班牙人 落后皇马5分

周日在西甲一场争夺中，阿尔瓦罗比赛尾声的一粒进球，令西班牙人1-1逼平巴塞罗那，巴萨17轮比赛後积38分，落後领头羊皇马5分，而皇马则在周六一场比赛中5-1大胜格兰纳达。西班牙人在比赛中踢得非常努力，有效遏制了巴萨的发挥，巴萨方仅有法布雷加斯打进一球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐