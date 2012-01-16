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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 10:01 BJT

巴萨4-2胜贝蒂斯

周日巴塞罗那主场4-2胜10人迎战的贝蒂斯，中场大将哈维比赛第10分钟为巴萨首开纪录，以此庆祝他个人西甲第400场比赛，两分钟後梅西破门，但中场休息前後贝蒂斯分别进球，扳平比分，随後桑切斯第75分钟的进球与梅西第86分钟的破门为巴萨锁定胜局。巴萨依然落後领头羊皇马五分。路透

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