版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 20日 星期二 11:54 BJT

皇马战平为巴萨送夺冠希望

巴塞罗那周二主场迎战格兰纳达时，望将其与西甲领头羊皇家马德里的比分差距缩小至5分，此前皇马在周日一场对决中比赛尾声马失前蹄，主场1-1憾平马拉加，11连胜结束，巴萨迎来一线希望，有望赶超宿敌，确保西甲四连冠。而皇马周三挑战比利亚雷亚尔则面临艰巨任务。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐