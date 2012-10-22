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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 11:39 BJT

梅西戴帽巴萨5-4胜拉科 皇马2-0胜塞尔塔

梅西周六上演帽子戏法，助巴萨在西甲第八轮客场5-4险胜拉科鲁尼亚。在新赛季的8场比赛中梅西已打入11粒进球，2012年迄今为止为俱乐部和国家队共打入71球，仅比球王贝利1959年创下的记录少四球；在另一赛场上，皇马主场2-0击败塞尔塔，目前皇马仍落後巴萨8分。路透

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