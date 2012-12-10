版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 10日 星期一 14:13 BJT

西甲---巴萨2-1胜贝蒂斯 梅西86球破穆勒纪录

周日西甲联赛巴塞罗那客场2-1击败皇家贝蒂斯，梅西在第16分钟破门，9分钟後梅开二度，卡斯特罗在第39分钟扳回一城。梅西的两粒进球为其个人年度第85、86枚进球，打破了盖德·穆勒在1972年创下的全年进85球记录。巴萨延续其不败纪录继续领跑积分榜，领先第二名马竞6分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐