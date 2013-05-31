阿比达尔挥泪告别巴萨

法国铁卫阿比达尔周四在记者会中宣布，将在今夏合同到期后离开巴萨，巴萨主席、体育主管与队友悉数到场支持。“我想留下，为巴萨效力，但是俱乐部并不这么想，我必须尊重他们的决定，”阿比达尔哽咽地表示。33岁的阿比达尔已效力巴萨6年，于去年进行了肝移植手术，并在今年复出。阿比达尔迄今已为法国国家队出战61次。路透