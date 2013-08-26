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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 26日 星期一 14:04 BJT

巴萨1-0小胜马拉加

巴塞罗那周日在下半时顶住多次威胁，最终1-0小胜马拉加，在新赛季西甲卫冕征程中继续保持全胜开局。梅西因伤缺阵，巴萨一直难以打开局面，直到边后卫阿德里亚诺在上半时即将结束时以一记有力的弧线射门，将皮球送入球门远角，比分改写为1-0。马拉加下半时浪费多次机会，巴萨中卫皮克第58分钟时将对方的射门挡在横梁上。路透

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