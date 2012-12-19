版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 14:35 BJT

梅西与巴萨续约至2018

西甲俱乐部巴塞罗那周二宣布续签其当家球星梅西至2018年6月，这样基本肯定梅西在31岁前不会离队；巴萨并宣布续签队长普约尔至2016年6月，现年34岁的西班牙国家届时将年满38，有望在巴萨挂靴；此外，哈维的合约也将延至2016年。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐