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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 13日 星期一 18:37 BJT

巴萨意外落败 但斗志不减

西甲赛季刚刚过半，巴塞罗那周六客场2-3意外输给奥萨苏纳，连续第四个赛季西甲夺冠的努力受到严重威胁，但巴萨保持斗志。主帅瓜迪奥拉比赛结束後称此役为一场“痛苦的失败”，但拒绝所谓放弃争冠之说。“球队从不放弃，教练也是一样，”瓜帅在新闻发布会上说。路透

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