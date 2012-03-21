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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 21日 星期三 12:42 BJT

梅西成巴萨队史第一射手

周二梅西上演帽子戏法，以累计234粒总进球数成为巴塞罗那队史第一射手，并率球队主场5-3胜格兰纳达，将巴萨与西甲领头羊皇家马德里的比分差距缩小至5分。年仅24岁的阿根廷射手梅西在本赛季还剩两个多月情况下，已经以在各个赛场共54粒进球刷新西班牙球队纪录。路透

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