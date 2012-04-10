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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 17:10 BJT

瓜帅仍不看好巴萨卫冕希望

皇家马德里较巴塞罗那的西甲积分优势已从三周前的10分缩小至目前的4分，但巴萨主帅瓜迪奥拉在新闻发布会上坚持认为，巴萨难以翻盘实现卫冕，穆里尼奥的球队将夺冠。巴萨目前已取得九连胜，下一战主场迎战赫塔菲，如果再次获胜，巴萨将积78分，仅落后皇马1分。路透

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