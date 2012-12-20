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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 13:55 BJT

巴萨主帅周四将接受肿瘤手术

西甲俱乐部巴塞罗那周三发布声明称，主教练比拉诺瓦周四将接受肿瘤手术，术后将接受六个星期的化学和放射治疗。“比拉诺瓦在接受检查时探测出其腮腺出现状况，必须接受手术”声明中称。比拉诺瓦在去年11月曾接受手术以去除涎腺肿瘤。巴萨未透露这一过渡期将由谁来担任主帅一职。路透

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