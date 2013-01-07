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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 7日 星期一 13:50 BJT

西甲---巴萨4-0大胜西班牙人

周日西甲联赛上演巴塞罗那德比，领头羊巴萨4-0大胜同城对手西班牙人。四枚进球均在上半时打入，第10分钟哈维首开纪录，佩德罗第15、27分钟连入两球，第29分钟巴萨获得点球梅西主罚命中；同日马德里竞技1-1平马洛卡。马萨18场比赛共积52分继续领跑积分榜，马竞落后11分，皇马落后16分。路透
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