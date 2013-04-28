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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 28日 星期日 10:49 BJT

西甲--巴萨平毕巴推迟夺冠

周六西甲联赛第33轮巴塞罗那客场2-2平毕尔巴鄂竞技，推迟夺冠。第27分钟苏塞埃塔为主队取得领先，上半场结束毕巴1-0领先，下半时梅西替补上场在第67分钟破门扳平比分，2分钟后又助攻桑切斯将比分反超，第90分钟赫雷拉进球扳平比分。巴萨将在周三主场迎来与拜仁的第二场欧冠半决赛，四球落后的巴萨出线形势极不乐观。路透
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