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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:35 BJT

巴萨冲击西甲联赛100分大关

周日西甲联赛巴塞罗那2-1主场胜巴拉多利德，目前积94分，而西甲还剩下最后两轮比赛，巴萨分别在下周对阵西班牙人，以及6月1日与马拉加。若巴萨拿下这两场胜利将能够追平皇马创造的西甲联赛100分记录。已在上周提前夺冠的巴萨周日在诺坎普举行了加冕仪式。路透
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