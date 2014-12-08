梅西上演帽子戏法 为巴萨进球数突破400

梅西周日再度上演帽子戏法，个人为巴萨进球数超越400大关，帮助巴塞罗那5-1逆转击败西班牙人队。同时保持西甲和欧冠个人进球纪录的梅西此役再度大放异彩，他在各个赛场为巴萨贡献的进球达到了402个，其中包括友谊赛中的28个进球。他的劲敌C罗一天前收获西甲创纪录的个人23个帽子戏法。路透