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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 8日 星期一 08:51 BJT

梅西上演帽子戏法 为巴萨进球数突破400

梅西周日再度上演帽子戏法，个人为巴萨进球数超越400大关，帮助巴塞罗那5-1逆转击败西班牙人队。同时保持西甲和欧冠个人进球纪录的梅西此役再度大放异彩，他在各个赛场为巴萨贡献的进球达到了402个，其中包括友谊赛中的28个进球。他的劲敌C罗一天前收获西甲创纪录的个人23个帽子戏法。路透
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