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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 3日 星期四 14:26 BJT

皇马第32次西甲封王

伊瓜因、厄齐尔和C罗分别建功，帮助皇家马德里周三3-0击败毕尔巴鄂竞技，队史上第32次捧得西甲冠军。皇马主帅穆里尼奥则上演了在欧洲四大联赛中率队捧起联赛冠军的壮举。在当天稍早进行的另一场比赛中，梅西上演帽子戏法，率巴塞罗那主场4-1击败马拉加。路透

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