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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 4日 星期一 11:09 BJT

西甲--马竞闷平马拉加 巴萨领先11分

周日西甲联赛第26轮马德里竞技客场与马拉加0-0战平，错失与巴萨进一步缩小分差机会。周六巴萨遭遇五天内第二次败给皇马，开场第6分钟本泽马首开纪录，第18分钟梅西为巴萨扳平比分，第82分钟拉莫斯头球破门，最终巴萨1-2吞客场败仗。本轮过后巴萨仍保持11分领先优势，马竞领先皇马仅2分。路透
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