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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 30日 星期二 10:27 BJT

梅西希望能在巴萨挂靴

阿根廷前锋梅西周一在领取上赛季欧洲金靴奖时对自己的俱乐部表示感谢，并称希望能够在巴萨退役。现年25岁的梅西在13岁时便加入巴萨青年足球学校，并於2004年正式进入一线队，迄今已为巴萨打入270粒进球。目前梅西与巴萨的合约还剩下4年时间，俱乐部方面称可能很快与梅西达成续约。路透

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