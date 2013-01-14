版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 14:21 BJT

西甲--梅西破门巴萨3-1马拉加

周日西甲联赛巴塞罗那3-1客场胜马拉加，继续保持不败战绩。第27分钟梅西首开纪录，下半场梅西又送两次助攻，法布雷加斯与蒂亚戈分别建功，临近终场主队凭借博纳诺特的任意球扳回一城。巴萨19场比赛18胜1平积55分，领先第二名马德里竞技11分，皇马周六0-0闷平奥萨苏纳，落后巴萨18分列第三。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐