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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 6日 星期一 14:33 BJT

西甲--梅西复出两球 巴萨4-2贝蒂斯

周日西甲联赛巴萨主场4-2胜皇家贝蒂斯，上半时巴萨1-2落后，第56分钟比利亚头球破门扳平比分，随后替补上场的梅西连入两球锁定胜局。本赛季还剩4轮比赛，巴萨领先第二名皇马11分，若后者在本周三的比赛中输给马拉加，巴萨将提前拿下本赛季西甲冠军。但若巴萨在周三夺冠，主帅比拉诺瓦将错过加冕庆典，因其本周将赴纽约进行体检。路透
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