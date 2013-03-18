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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 18日 星期一 10:46 BJT

西甲--梅西比利亚相互助攻 巴萨13分领先

周日西甲联赛第28轮巴塞罗那主场3-1击败巴卡列诺，第25分钟梅西开出任意球助攻比利亚首开纪录，随后比利亚两次助攻阿根廷人梅开二度，后者连续18场联赛比赛有进球入账。本赛季还剩10场比赛，领头羊巴萨领先皇马13分，后者周六主场5-2胜马洛卡。在周日的其他比赛中，排在第三位的马竞客场2-0胜奥萨苏纳，仅落后皇马1分。路透

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