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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 30日 星期四 13:01 BJT

内马尔6月3日正式加盟巴萨

西甲冠军巴塞罗那周三发表声明称，巴西国家队已批准前锋内马尔前往西班牙完成加盟巴萨的签约，并在6月3日首次以巴萨球员身份亮相。巴萨上周末击败宿敌皇家马德里签下这位炙手可热的21岁新星。内马尔目前正随巴西队备战联合会杯赛事。巴萨目前还剩最后一轮西甲比赛，如果获胜，其本赛季积分将追平西甲历史最高的100分记录。路透

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