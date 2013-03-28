佩德罗将伤停10日--巴萨

西甲俱乐部巴塞罗那周三称，佩德罗由于在本周西班牙国家队的比赛中小腿肌肉受伤而将伤停10天。25岁的佩德罗在周二西班牙与法国的世界杯预选赛中打入全场比赛唯一进球，为西班牙赢回小组第一的位置。下周巴萨与PSG的欧冠四分之一决赛第一回合中佩德罗遭停赛，此番受伤他将无法出战本周巴萨与塞尔塔的西甲比赛。路透