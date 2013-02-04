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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 4日 星期一 10:30 BJT

西甲--梅西破门巴萨1-1巴伦西亚 C罗送乌龙大礼

周日西甲联赛第22轮巴塞罗那客场1-1平巴伦西亚，梅西连续12场西甲收获进球。第33分钟巴内加为主队取得领先，第39分钟梅西罚入点球扳平比分；排在积分榜第二位的马德里竞技周日主场1-0击败皇家贝蒂斯，与巴萨分差缩小至9分；周六皇马客场爆冷0-1负格拉纳达，C罗在第22分钟将球送入自家大门。路透

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