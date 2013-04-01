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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 1日 星期一 14:38 BJT

巴萨、皇马双双战平弱旅

巴塞罗那和皇家马德里周六分别击败濒临降级的西甲对手，两大豪门将注意力转移到下周的欧冠八强战。状况不佳的巴萨2-2遭塞尔塔逼平，巴萨目前积75分，高居西甲榜首，在西甲还剩九轮情况下领先排名第二的皇马13分。卫冕冠军皇马客场1-1逼平萨拉戈萨，C罗为皇马贡献本队唯一进球。图为巴萨球员在比赛中。路透
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