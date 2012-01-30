版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 1月 30日 星期一 11:43 BJT

皇马领跑优势扩大至七分

皇马周六3-1轻取西甲排名垫底的萨拉戈萨，而劲敌巴塞罗那被比利亚雷亚尔0-0逼平，皇马领先优势扩大至七分。皇马开局失球，但之後卡卡、C罗和厄齐尔分别建功锁定胜利，皇马在20轮中取得17胜，目前以52分领跑。巴萨客场受五次平局一次失利拖累，目前积45分，西甲四连冠形势堪忧。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐