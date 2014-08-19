苏亚雷斯友谊赛首次代表巴萨登场

在巴西世界杯陷入“咬人”风波的苏亚雷斯代表新东家巴塞罗那首次出赛，而队友内马尔梅开二度，帮助巴萨在季前友谊赛中6-0击败墨西哥球队莱昂。苏亚雷斯在终场前15分钟替补出赛。他原本被处以四个月全面禁止足球活动的处罚，不过上周上诉成功使他可以随巴萨训练和出战友谊赛。路透