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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 19日 星期二 11:38 BJT

苏亚雷斯友谊赛首次代表巴萨登场

在巴西世界杯陷入“咬人”风波的苏亚雷斯代表新东家巴塞罗那首次出赛，而队友内马尔梅开二度，帮助巴萨在赛前友谊赛中6-0击败墨西哥球队莱昂。苏亚雷斯在终场前15分钟替补出赛。他原本被处以四个月全面禁止足球活动的处罚，不过上周上诉成功使他可以随巴萨训练和出战友谊赛。路透
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