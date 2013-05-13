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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 13日 星期一 14:18 BJT

巴萨胜马竞 第22次西甲封王

周日西甲联赛巴萨2-1客场胜马竞，下半时法尔考为马竞首开纪录，第72分钟桑切斯追平比分，随后梅西腿伤复发离场，巴萨10打11，第80分钟比利亚射门皮球打在加比身上入网，巴萨实现逆转。巴萨提前将本赛季冠军奖杯收入囊中。此次夺冠是巴萨历史上第22个西甲联赛冠军。路透
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