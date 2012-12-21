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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 21日 星期五 13:45 BJT

比拉诺瓦手术顺利---巴萨

西甲俱乐部巴塞罗纳周四称主教练比拉诺瓦的腮腺肿瘤手术顺利完成，助理教练鲁拉(Jordi Roura)将临时接掌，直至比拉诺娃的身体状况允许其回归球队。44岁的比拉诺瓦将在接下来的六个星期中接受化学和放射治疗。路透

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