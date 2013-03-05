主帅维拉诺瓦3月底归队--巴萨主席

巴萨主席罗塞尔周一表示，主帅维拉诺瓦可能已经完成在纽约进行的癌症治疗，并可能将于3月底之前回到巴萨。44岁的维拉诺瓦去年12月接受了第二次癌症治疗手术，其助手Jordi Roura在此期间代为执掌球队。虽在联赛中以11分优势领先，但巴萨近期战绩堪忧，在上月与AC米兰的欧冠赛第一回合中0-2败北，随后又在一周内两次输给死敌皇马。路透