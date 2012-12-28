伊涅斯塔：比利亚是球队重要一员

西甲俱乐部巴塞罗那球星伊涅斯塔周四称，大卫·比利亚是球队中的重要一员。有评论猜测比利亚将在今年冬季转会期离开巴萨。作为比利亚在巴萨以及国家队的队友，伊涅斯塔称：“我不知道(转会)可能性是否存在，但我个人不这么认为，比利亚是巴萨的核心成员。”31岁的比利亚在本赛17场联赛比赛中仅出场6次。路透