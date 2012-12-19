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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 14:15 BJT

本泽马获封法国足球先生

皇家马德里前锋本泽马获封2012年法国年度足球先生，这将是其连续第二年获得这一荣誉。齐达内在伯纳乌球场为24岁的本泽马颁奖。本泽马在上赛季西甲联赛中打入21个进球，帮助皇马夺冠，在上赛季欧冠赛中打入7球，他在本赛季的进球数目前为3球。路透

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