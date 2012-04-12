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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 12:20 BJT

C罗帽子戏法 皇马4-1胜马竞

西甲领头羊皇家马德里周三4-1大胜马竞，C罗任意球点球加远射上演联赛第七次帽子戏法，重新建立领先巴塞罗那4分的优势。此外，C罗助攻，卡列洪抽射破门。马竞方面，法尔考在C罗第25分钟进球後于下半时开始第10分钟曾为马竞扳平比分。路透

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