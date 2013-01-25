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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 25日 星期五 12:18 BJT

国王杯--马竞淘汰贝蒂斯晋级半决赛

周四西班牙国王杯四分之一决赛第二回合比赛中马德里竞技1-1战平同城对手皇家贝蒂斯，第45分钟科斯塔为马竞破门，第90分钟莫利纳主罚点球追平比分。马竞以两回合比赛总比分3-1淘汰对手晋级四强，将在半决赛中对阵塞维利亚。路透
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