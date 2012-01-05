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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 5日 星期四 17:30 BJT

梅西小法各2球 巴萨4-0大胜

周三在诺坎普球场展开的一场西班牙国王杯1/8决赛首回合比赛中，巴塞罗那4-0大胜奥萨苏纳，梅西与法布雷加斯分别梅开二度。巴萨在全场比赛完全占据上风，上半时法布雷加斯两次破门，下半时替补上场的梅西又贡献两球。巴萨此前曾表示梅西因感冒不会上场。路透

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