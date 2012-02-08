瓜帅：国王杯半决赛巴萨需全力以赴

巴塞罗那主帅瓜迪奥拉称，周三西班牙国王杯半决赛次回合对阵瓦伦西亚的较量将是一场“男人的较量”，对本队伤病情况则三缄其口。巴萨近几周来由於伤病连连，球队表现有所下滑。瓜帅在周二的新闻发布会上说道：“这就是一场男人之间的较量，给球员们很高的要求，每个人都要100%投入。”路透