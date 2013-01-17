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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 11:19 BJT

国王杯--巴萨2-2平10人马拉加

周三西班牙国王杯四分之一决赛首回合巴萨主场迎战马拉加，第25分钟伊图拉为马拉加取得领先，3分钟后梅西破门追平比分，仅1分钟后队长普约尔再入一球巴萨2-1取得领先，然而第90分钟卡马乔攻破巴萨球门，最终双方2-2战平。第二回合的比赛下周将回到马拉加主场。路透

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