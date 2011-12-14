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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 17:22 BJT

皇马国王杯2-0胜丙级队

周二西班牙国王杯1/16决赛第一回合一场比赛中，C罗在比赛尾声进球，皇家马德里2-0胜丙级队庞费拉迪纳，皇马似乎逐渐从周末国家德比输给巴塞罗那的阴影中走出。开赛第30分钟卡列洪破门，为皇马取得领先，第70分钟C罗攻入一球，最终皇马2-0取胜。路透

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