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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 21日 星期三 10:57 BJT

卡列洪梅开二度 皇马5-1大胜

周二在西班牙国王杯十六分之一决赛中次回合一役中，卫冕冠军皇家马德里5-1横扫西丙球队庞费拉迪纳，卡列洪梅开二度，贡献赛场第一粒与最後一粒进球，沙欣、瓦拉内、何塞卢，庞费拉迪纳方面仅有阿科朗破门，最终皇马5-1大胜，总比分7-1晋级16强。

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