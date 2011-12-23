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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 23日 星期五 11:32 BJT

巴萨9-0大胜 国王杯晋级

西甲巴塞罗那周四在诺坎普主场9-0大胜丙级球队奥斯皮塔莱特，以总比分10-0晋级国王杯16强。在比赛中，蒂亚戈、特略与昆卡梅开二度，伊涅斯塔、哈维与佩德罗各进一球，令巴萨球迷们一包眼福，不过唯一不快的是伊涅斯塔再次负伤，但应可参加1月7日对阵西班牙人的比赛。路透

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