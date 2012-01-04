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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 18:32 BJT

皇马10分钟3球 3-2胜马拉加

周二在伯纳乌球场展开的西班牙国王杯1/8决赛中，卫冕冠军皇家马德里上演疯狂逆转，10分钟内连入三球，最终3-2力克马拉加。皇马开局表现不佳，上半时结束时0-2落後，主帅穆里尼奥大胆换掉三名球员。替补登场的赫迪拉与本泽马，另加伊瓜因分别各进一球，皇马3-2逆转取胜。路透

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