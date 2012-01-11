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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 11日 星期三 15:37 BJT

马洛卡奋勇翻盘 晋级国王杯八强

周二在西班牙国王杯1/8决赛一役中，马洛卡七分钟内连入四球，强势翻盘，以两回合总比分6-3淘汰皇家社会而晋级。上周皇家社会首回合较量中主场2-0胜出。本场比赛中，皇家社会开赛16分钟後取得领先，但马洛卡之後掀起进球狂潮。路透

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