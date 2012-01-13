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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 13日 星期五 15:54 BJT

巴萨国王杯晋级 将战皇马

以二线球员上阵的巴塞罗那周四在一球落後下逆转，客场2-1胜奥萨苏纳，两回後总比分6-1晋级西班牙国王杯四分之一决赛，将与宿敌、卫冕冠军皇家马德里争夺四强席位。塞尔维亚前锋莱基奇上半时首开纪录，但下半时开始四分钟，桑切斯为巴萨扳平比分，第72分钟巴萨B队中场罗伯特贡献绝杀。路透

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