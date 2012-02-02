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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 2日 星期四 10:15 BJT

梅西射失点球 巴萨1-1平巴伦西亚

周三在西班牙国王杯首回合半决赛中，梅西下半时开始不久罚失点球，巴塞最终客场1-1惜平巴伦西亚。巴伦西亚第27分凭借霍纳斯的进球占得先机，巴萨队长普约尔上半时结束前10分钟为巴萨追平比分，瓦伦西亚门将阿尔维斯下半时开始11分钟上演精彩补救，将梅西主罚点球挡出。路透

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