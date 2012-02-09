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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 9日 星期四 15:45 BJT

巴萨晋级国王杯决赛

周三西班牙国王杯半决赛次回合一役中，巴塞罗那2-0胜10人迎战的巴伦西亚，法布雷加斯贡献一粒进球和一次助攻，哈维贡献另外一球，助巴萨两回合总比分3-1淘汰西甲排名第三的巴伦西亚，轻松晋级决赛，将与毕尔巴鄂竞技争冠。路透

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